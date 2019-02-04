Son Dakika Haberleri: Üstüne Ağaç Devrilen Kişi Öldü

Üstüne Ağaç Devrilen Kişi Öldü

1 saat önce

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi öldü.

Üstüne Ağaç Devrilen Kişi Öldü, System.String[]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde üzerine ağaç devrilen kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Kazdağları'nda bulunan Domuz Çukuru mevkisinde ağaç kesen Hakkı Korkmaz (55), devirdiği bir ağacı traktörle çekmek istedi.

Sürücü koltuğunda oturan Korkmaz'ın üzerine kestiği başka bir ağaç devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri Korkmaz'ın öldüğünü belirledi.

Korkmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Korkmaz'ın Bayramiç'e bağlı Serhat köyünde yaşadığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:53 Kaynak: AA

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