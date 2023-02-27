Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında

27.02.2023 18:19

Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında Amasya'da iş yerinin önünde duran şahsın üzerine akli dengesi yerinde olmayan şahsın attığı asfalt parçası düştü.

Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında

AMASYA - Amasya'da iş yerinin önünde duran şahsın üzerine akli dengesi yerinde olmayan şahsın attığı asfalt parçası düştü. Talihsiz adamın yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'ndeki iş yerinden çıkan Celaleddin Kayış'ın kafasına akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen şahsın attığı büyük asfalt parçası isabet etti. Yere düşerek hareketsiz halde yatan evli ve 3 çocuk babası Kayış ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kayış, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kayış'ın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Üstüne asfalt parçası düştü, o anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika

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