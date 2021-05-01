SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı - Son Dakika

SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

01.05.2021 22:34

Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattıİSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu.

Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

İSTANBUL, (DHA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyanın sahibi oldu. Süper Final maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımıyla karşılaşan sarı siyahlı ekip, 4 kez kazandığı Avrupa'nın en büyük kupasında son 11 yılda 9. kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

2020 - 2021 sezonunda Türkiye Ligi ile Türkiye Kupası'nı kazanan ve dört şampiyonlukla Devler Ligi'nde en çok kupa kazanan Türk takımı unvanının sahibi olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, 2021 CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyaya uzandı. Devler Ligi'nde son 4'e kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak yarı finalde İtalyan rakibi Busto Arsizio'yu geçen sarı siyahlılar, CEV Şampiyonlar Ligi Süper Final maçında İtalya'nın Imoco Volley Conegliano takımı ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçın sonucunda CEV Şampiyonlar Ligi'nde gümüş madalyaya uzanan VakıfBank, son 11 yılda 9. kez kürsüde yer alma başarısı gösterdi.

ÜSTÜNSALİH: TAKIMIMIZ ÜLKEMİZE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI

VakıfBank Genel Müdürü ve VakıfBank Spor Kulübü Başkanı Abdi Serdar Üstünsalih, sarı siyahlı ekibin Avrupa ikinciliğiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Avrupa'nın en büyük kupasında ikinci olma başarısı gösterdik. Elbette VakıfBank'ın hedefi her zaman mücadele ettiği her kulvarda şampiyonluğa ulaşmaktır. Bu işin doğasında kazanmak kadar kaybetmek de var. Oyuncularımız ve teknik heyetimiz elinden gelen mücadeleyi gösterdi. Hepsiyle gurur duyuyorum. Şampiyonlar Ligi'nde son 2 sezonda oynadığı 19 maçta 16 galibiyet alan takımımız ve teknik heyetimizi de can-ı gönülden kutluyorum. Rakibimiz Imoco Volley Conegliano'yu da şampiyonluğundan dolayı tebrik ediyorum. 5. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuzu ertelemiş olduk ancak takımımız Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performans ile tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen kızlarımızı, teknik heyetimizi ve idari kadromuzu tebrik ediyorum. Ayrıca bizi destekleyen taraftarımıza, sponsorlarımıza ve VakıfBank camiasına teşekkürlerimi sunuyorum.?

SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı
SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi, Şampiyonlar Ligi, voleybol, İtalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor SPOR Üstünsalih: VakıfBank ülkemize büyük bir gurur yaşattı - Son Dakika Spor


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