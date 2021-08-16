Üstyapıda çalışmalar hızlanıyor! - Son Dakika

Pandemi döneminde bir yandan çok sayıda aile ve işletmeye destek olan Lüleburgaz Belediyesi, yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Bu doğrultuda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri gerek Çağrı Merkezi üzerinden gelen şikayetler gerekse sahada yapılan analizler sonucunda tespit edilen sorunlu sokak ve caddelerde yol yenileme ve onarım işlemlerine başlıyor.

Değirmen Caddesi'nde işlem tamam!

Bir yıllık plan dahilinde gerçekleştirilecek çalışmaların ilki olan 400 metrelik Değirmen Caddesi'nde ise çalışmalar tamamlandı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu trafiğe kapatılan Değirmen Caddesi'nde ekipler, bir hafta gibi kısa sürede çalışmalarını bitirdi. Kuzeybatı Çevre Yolu'nun önemli bağlantı noktalarından biri olacak 400 metre uzunluğundaki Değirmen Caddesi'nde asfaltlama çalışmaları gerçekleştirildi. Kaldırımları da genişletilen cadde, daha modern ve konforlu bir şekilde sürücülerin kullanımına açıldı.

Kavşaklar düzenleniyor

Alanında uzman akademisyenlerce hazırlanan Trafik Master Planı doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri trafik sıkışıklığı ve kaza riski olanbölgelerde de kavşak düzenlemesine başladı. Ekipler bu kapsamda; Eczacıbaşı Caddesi ile Murat Hüdavendigar Caddesi kesişiminde yol genişletme, Eczacıbaşı Caddesi ile Sakızköy Yolu, Yenice Caddesi ile Turgutbey Caddesi kesişimiyle Kadı Ali Cami ile Çeşme Meydanı'nda kavşak düzenlemesi gerçekleştirecek.

Durak Mahallesi'nde o yol yapılıyor!

Tüm bunlarla birlikte kentin önemli güzergahlarından biri olan Durak Mahallesi'nde de yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler bu doğrultuda sürücülerin sorun yaşadığı Demir Hattı Caddesi, Işıklar 1. Cadde ve İnönü Caddesi'nde yol yenileme çalışması yapacak. Bununla birlikte Lüleburgaz Belediyesi Alacaoğlu yolunun belli bir kısmında da yol yenilemesi gerçekleştirecek. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bu yıl toplam 100 metrekare sathi kaplama çalışması yapmayı hedefliyor. Lüleburgaz Belediyesi kent genelinde tek tek tespit edilen cadde ve sokaklardaki sorunları ortadan kaldırmaya devam edecek. Lüleburgaz Belediyesi'nin yol çalışması yapmaya başladığı ve yapacağı cadde ve sokaklar ise şöyle: Sakızköy Yolu girişi, Balkan, Tekcan, Naci Arı, Şehit Recep Güngör Caddeleri, Türkgeldi yolunda iyileştirme.