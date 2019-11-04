Usulsüz avcılığa geçit yok: 6 kişiye ceza kesildi
8 saat önce
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 09:54 Kaynak: İHA
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi Müdürlüğünce usulsüz avcılığa geçit verilmiyor. Bu kapsamda yapılan denetimlerde 6 kişiye idari yaptırım uygulandı.
Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekipleri tarafından yapılan denetimlerde toplam 81 kişi denetlendi. Denetlemelerde usulsüz av yapan 6 kişiye idari yaptırım uygulandı. Ayrıca, 2 adet tüfek ve 1 adet kekliğe de el konuldu. - TEKİRDAĞ
Tekirdağ'da yedikleri ıspanaktan zehirlenen 22 kişi hastanelik oldu Mehmetçik, Rasulayn'da kanser hastası adamın dermanı oldu Son Dakika: Beşiktaş'ta 1 kişinin ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı CHP'den askerlik teklifi: Erbaş ve erlerin askerlik süresince sigorta primleri devlet tarafından ödensin