Usulsüz Avlanan 128 Kişiye Toplam 197 Bin 388 Lira Para Cezası Uygulandı
8 dakika önce
Afyonkarahisar'da usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 128 kişiye toplam 197 bin 388 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Afyonkarahisar
'da usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 128 kişiye toplam 197 bin 388 lira para cezası uygulandığı bildirildi.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar
Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2018 yılında usulsüz avlanma nedeniyle toplamda 197 bin 388 lira para cezası uygulandığı bildirildi. Açıklamada, "2018 yılı içerisinde Afyonkarahisar ilimizde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri çerçevesinde ve internet üzerinden usulsüz avlanma yaptığı tespit edilen 128 kişiye 312 ayrı maddeden 142 bin 940 TL İdari Para Cezası ve avlanan yaban hayvanları için ise 54 bin 448 lire 50 kuruş Tazminat Cezası uygulanmış olup; toplam 197 bin 388 lira 50 kuruş para cezası uygulanmıştır. Bu yıl içerisinde usulsüz avlanmadan dolayı; 1 adet otomobil, 41 adet otomatik av tüfeği, 1 adet motosiklet, 5 adet ses sistemi ve hoparlör, 3 adet projektör ve 1 adet el fenerine el konulmuştur. 22 adet av tüfeği ve 1 adet patpat (motorlu tarım aracı)'ın satışı yapılmış olup 15 bin 478 lira 19 kuruş gelir elde edilmiştir. Belgeli avcılara toplam bin 26 adet avlanma izin kartı satışı yapılmış olup, 118 bin 306 TL gelir elde edilmiştir" denildi. - AFYONKARAHİSAR
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
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