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Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza - Son Dakika

Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza

14.02.2022 14:22
Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza

SAMSUN (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, usulsüz avlanma yapan 18 kişiye cezai işlem uygulandı ve 3 adet av tüfeğine el konuldu.

SAMSUN (İHA) – Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü tarafından, usulsüz avlanma yapan 18 kişiye cezai işlem uygulandı ve 3 adet av tüfeğine el konuldu.

Av koruma ve kontrol faaliyetlerini devam ettiren Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri, 12-13 Şubat tarihlerinde Amasya, Samsun ve Çorum'da çalışma yürüttü. Yürütülen çalışma neticesinde 18 kişiye usulsüz avlanma nedeniyle yasal işlem uygulanıp, 3 adet av tüfeğine de el konuldu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "12-13 Şubat tarihlerinde bölge müdürlüğümüz genelinde yapılan av koruma ve kontrol çalışmalarında; usulsüz avlanma nedeniyle 18 kişiye (Amasya 1 kişi, Çorum 3 kişi ve Samsun 14 kişi) yasal işlem yapılmış olup, 3 adet av tüfeğine el konulmuştur" denildi. - SAMSUN

Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza
Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza
Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Samsun, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Usulsüz avlanan 18 kişiye ceza - Son Dakika
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