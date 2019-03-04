Usulsüz Avlanan 2 Kişiye 16 Bin Lira Ceza
1 saat önce
Gaziantep'in Nizip ilçesinde usulsüz avlanan 2 kişiye toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gaziantep
'in Nizip
ilçesinde usulsüz avlanan 2 kişiye toplam 16 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gaziantep İl Jandarma
ekipleri, Fırat Nehri
üzerinde usulsüz avlanan İ.K. ve İ.Y. isimli iki şahsı suçüstü yakaladı. 30 adet Sakar Meke kuşu avlayan şahıslara 16 bin TL idari para cezası uygulanırken, kuşlar ise Doğa Koruma Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. - GAZİANTEP
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:46 Kaynak: İHA
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