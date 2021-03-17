Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar - Son Dakika

Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar

17.03.2021 15:51
Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar, System.String[]

Konya'da, usulsüz avlandıkları araziye yerleştirilen fotokapanlarla tespit edilen avcılara idari para cezası uygulandı.

Konya'da, usulsüz avlandıkları araziye yerleştirilen fotokapanlarla tespit edilen avcılara idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü Konya Şubesi Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından arazide farklı alanlara kaçak avlanmanın önüne geçilebilmesi için teknik imkanlardan da istifade edilerek fotokapanlar yerleştirildi. Beyşehir Milli Parklar Şefliği sorumluluk alanında kurulan fotokapanlardan 9 avcının usulsüz avlandığını belirleyen ekipler, görüntülerden bu kişilerin kimlik bilgilerine ulaştı. Usulsüz avlandığı fotokapanlarla tespit edilen 9 avcıya, farklı maddelerden değişik miktarlarda idari para cezası uygulandığı öğrenilirken, bölgede av koruma ve kontrol faaliyetlerinin sürdüğü bildirildi. - KONYA

Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar
Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Milli Parklar, Para Cezası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Usulsüz avlanırken, fotokapana yakalanınca cezadan kurtulamadılar - Son Dakika


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