"Usulsüz engelli raporu" operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Usulsüz engelli raporu' operasyonu - Son Dakika

"Usulsüz engelli raporu" operasyonu

6 saat önce

Ordu'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Ordu'da düzenlenen "usulsüz engelli raporu" operasyonunda gözaltına alınan 34 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, bazı vatandaşların usulsüz engelli raporu almasını sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 34 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 14'ü emniyetten serbest bırakıldı, 20'si ise sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan operasyon kapsamında 66 kişinin ise ifadelerine başvurulduğu öğrenildi.

Ordu'da 27 Aralık'ta düzenledikleri usulsüz engelli raporularıyla kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırdıkları ileri sürülen biri doktor 34 şüpheli yakalanmıştı.

Usulsüz engelli raporu operasyonu

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İğrenç gerçek ortaya çıktı! 19 yaşındaki zihinsel engelli kızına defalarca fuhuş yaptırttı
Bakan Soylu ilk kez açıkladı: PKK'nın son 40 yıldır adım attığı kırsaldaki bütün yerler kayıtlı durumda 70 yaşındaki nine, eksi 10 derecede yaşam mücadelesi veriyor Kombi hırsızlarına yapılan operasyon kamerada

Son Dakika Haberleri
16:02 Üniversiteliler köy okulundaki öğrencileri sevindirdi - Son Dakika
16:02 Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sürüyor - Son Dakika
16:02 Tunus'ta olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı - Son Dakika
16:02 Kırklareli Valisi Osman Bilgin "sağlık, huzur, mutluluk" temennisinde bulundu - Son Dakika
16:02 Genç Taekwondocular müsabakaya damga vurdu - Son Dakika
16:00 Eskorta 60 bin lira kaptıran üniversite öğrencisi, savcının kararı sonrası yıkıldı - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:06:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Usulsüz engelli raporu" operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]