Son dakika gündem: Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 91 şüpheli yakalandı

08.03.2022 18:23
Son dakika gündem: Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 91 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddia edilen 91 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, usulsüz olarak engelli raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik ve istirahat sağlık raporu alınmasını sağladıkları iddia edilen 91 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mali suçların engellenmesi ve takibine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, usulsüz olarak engelli sağlık kurulu raporu ile rüşvet karşılığı iş göremezlik-istirahat sağlık raporu alınmasını sağlayan kişilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli, İstanbul, Sakarya, Tokat, Düzce ve Samsun'da yapılan eş zamanlı operasyonda, 3 doktor, 2 hemşire, bir sekreter ve eczacının da aralarında olduğu 91 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, suça konu yazışmaların bulunduğu ajandalar ile çok sayıda ilaç ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı Son dakika haberi | Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' sağlayanlara operasyon: 91 gözaltı

Engelli, Kocaeli, Rüşvet, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Kocaeli merkezli 'usulsüz engelli raporu' operasyonunda 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Kocaeli merkezli "usulsüz engelli raporu" operasyonunda 91 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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