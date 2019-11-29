Son Dakika Haberleri: "Usulsüz engelli raporu" şüphelileri adliyeye sevk edildi
Son Dakika Güncel 'Usulsüz engelli raporu' şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

"Usulsüz engelli raporu" şüphelileri adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si, adliyeye sevk edildi.

Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de "usulsüz engelli raporu" operasyonu kapsamında gözaltına alınanlardan 7'si, adliyeye sevk edildi.

Bilecik Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Bilecik'in yanı sıra Bursa ve Eskişehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7 kişi adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüphelilerin 5'inin rapor için aracı olduğu, 2'sinin ise rapor aldığı iddia edildi.

Şüphelilerden, 5'inin, engelli oranının yükselmesi için farklı ilaç ve yöntemlerle, rapor alımı öncesinde şeker değerlerinin yüksek çıkması için rapor alacak olan kişiye glikoz şurubu verdikleri, "Rapor alabilmek için heyet karşısında bayılın" şeklinde telkin ederek rapora kolayca ulaşılabilmesini sağladıkları öğrenildi.

Şahsıların bu yolla usulsüz engelli raporu alarak vergi indiriminden yararlandığı ve bu yöntemle emekliye ayrılıp devleti zarara uğrattığı belirtildi.

21 şüphelinin emniyet sorgusunun ardından serbest bırakıldığı ifade edilirken, adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilecek.

Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce, sürekli hastalığı bulunanlara ve engellilere devletin sunduğu imkanlardan hasta olmaksızın haksız yere yararlanan kişilerle ilgili çalışma başlatmış, bu kapsamda Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 28 kişi gözaltına alınmıştı.

Usulsüz engelli raporu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Eskişehir, Bilecik, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 11:25 Kaynak: AA
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