Usulsüz Güme Kaldırıldı
18 dakika önce
Kırklareli'de arazi kontrolleri esnasında usulsüz olduğu tespit edilen güme kaldırıldı.
Kırklareli
'de arazi kontrolleri esnasında usulsüz olduğu tespit edilen güme kaldırıldı.
Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arazi kontrolleri esnasında Lüleburgaz-Eskitaşlı mevkiinde usule aykırı güme bulundu. Güme kaldırılırken, sahibi hakkında idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA
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