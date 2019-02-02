Son Dakika Haberleri: Usulsüz Güme Kaldırıldı

Usulsüz Güme Kaldırıldı

18 dakika önce

Kırklareli'de arazi kontrolleri esnasında usulsüz olduğu tespit edilen güme kaldırıldı.

Usulsüz Güme Kaldırıldı, System.String[]
Kırklareli'de arazi kontrolleri esnasında usulsüz olduğu tespit edilen güme kaldırıldı.

Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan arazi kontrolleri esnasında Lüleburgaz-Eskitaşlı mevkiinde usule aykırı güme bulundu. Güme kaldırılırken, sahibi hakkında idari para cezası uygulandı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 09:15 Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Lüleburgaz, Kırklareli, 3. Sayfa
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