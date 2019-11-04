Son Dakika Haberleri: Usulsüz keklik avcılarına para cezası
Son Dakika 3. Sayfa Usulsüz keklik avcılarına para cezası

Usulsüz keklik avcılarına para cezası

6 saat önce

Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.

Usulsüz keklik avcılarına para cezası, System.String[]

Erzincan'da usulsüz keklik avlayan 10 kişiye toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.


Erzincan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 02 Kasım- 03 Kasım 2019 tarihlerinde yapılan av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında 10 şahsın usulsüz keklik avladıkları tespit edildi. Şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten işlem yapılarak toplamda 17 bin 839 TL yaptırım cezası uygulandı.


Şahıslardan 1 adet yarı otomatik tüfeğe mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere, 17 adet keklik türüne ise imha edilmek üzere el konuldu.


Avcılık belgesi olan, limitlere ve tür çeşidine uyan nizami bir şekilde av yapan tüm avcılara da teşekkür edildi. - ERZİNCAN

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çinli Sunvalley Group, 60'ın üzerinde ülkeden sonra Türkiye'de de satışlara başlıyor
Bolluk yaşanan hamsinin kilosu 5 TL'ye düştü Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda sona gelindi! 6 Kasım'da tören yapılacak Cenk Tosun'un yıkıldığı an! Andre Gomes'in ayağı kırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 20:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Usulsüz keklik avcılarına para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]