KIRKLARELİ - "Usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda yakalanan aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce 30 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz reçete edildiği belirlenmiş, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki ilde 30 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.