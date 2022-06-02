KIRKLARELİ - "Usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - "Usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

02.06.2022 16:32

Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda yakalanan aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırklareli ve İstanbul'daki "usulsüz reçete" operasyonunda yakalanan aralarında 2 doktor ile eczacı kalfasının da bulunduğu 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Ekiplerce 30 Mayıs'ta gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 16 zanlı adliyeye sevk edildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 172 kişi adına bazı ilaçların usulsüz reçete edildiği belirlenmiş, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince iki ilde 30 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Aramalarda tabanca, 13 mermi, 36 hap ile başkaları adına düzenlenmiş çok sayıda reçete ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında cezaevinde bulunduğu tespit edilen E.Ç, S.C. ve Ö.D. hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede
KIRKLARELİ - Usulsüz reçete operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede

YORUMLAR
500
İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı İstanbul merkezli FETÖ operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi Müsilaj operasyonunda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - 'Usulsüz reçete' operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede - Son Dakika


Son Dakika
17:36 Adana'da yüzünü yıkamak isterken kanala düşen adamın cesedi bulundu
17:26 Restoranda kalp krizi geçiren adamın yardımına kimse koşmadı! Talihsiz adam hayatını kaybetti
17:19 Dilendirilen küçük çocuğun uzman eşliğinde söyledikleri yürek parçaladı
17:18 PSG'den senelik 100 milyon euro kazanacak Mbappe'nin istekleri bitmiyor! Neymar ve Pochettino'nun yanı sıra 12 ismin gönderilmesini istedi
17:09 Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus, ilk hedefini açıkladı
16:56 Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun renk körü olduğu iddiasına TFF'den yanıt geldi
16:24 Hande Yener'den iddialı sahne kıyafeti! Tüm dikkatleri üzerinde topladı
16:15 Bu iddia çok konuşulur? Pique Shakira'yı takım arkadaşı Gavi'nin annesiyle mi aldattı?
16:12 Başıboş köpekler, başına üşüştükleri kediyi dakikalar içerisinde parçaladı
16:10 Terörle mücadeledeki kararını yineleyen Erdoğan Boraltan Köprüsü olayından da bahsetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2022 17:47:27. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - "Usulsüz reçete" operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement