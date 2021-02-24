Usulsüz reçete şebekesi, kanser hastalarının serumlarına ilaç yerine ağrı kesici ve vitamin nakletmiş - Son Dakika
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Usulsüz reçete şebekesi, kanser hastalarının serumlarına ilaç yerine ağrı kesici ve vitamin nakletmiş

24.02.2021 10:35
Usulsüz reçete şebekesi, kanser hastalarının serumlarına ilaç yerine ağrı kesici ve vitamin nakletmiş

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarara uğrattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 46 şüpheliden 18'i tutuklandı, 18'i...

ADANA merkezli 11 ilde usulsüz reçete düzenleyerek kanser hastalarının kullandığı ilaçları başka ülkelere satmaya çalışan, uyuşturucu özelliği olan ilaçların ticaretini yaptığı ve devleti 12 milyon 523 bin lira zarara uğrattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 46 şüpheliden 18'i tutuklandı, 18'i adli kontrol şartı, 10'u ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Operasyonda yakalanan biyologlar İsmail E., ile Veli T.'nin kanser tedavisi gören hastaların serumlarına kanser ilacı yerine vitamin ve ağrı kesici naklettiği, orijinal ilaçları da sattıkları ortaya çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki çalışmalarla usulsüz reçetelerle kanser hastaları ve organ nakli olan hastaların kullandığı ilaçları alıp, başka ülkelere satmak isteyen, uyuşturucu özelliği taşıyan ilaçların ticaretini yapan şebekeyi deşifre etti. Savcılığın gözaltı kararı çıkartmasının ardından aralarında İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli müdür yardımcısı, 4 doktor, 2 sağlık merkezi çalışanı, 2 biyolog, 11 eczane ve ilaç firması çalışanının da bulunduğu 46 kişinin yakalanması için geçen hafta cuma günü Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 46 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 36 bin 240 Dolar, 230 Euro ve 17 bin 950 TL para, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ele geçirildi.

12 MİLYON 523 BİN LİRALIK VURGUNŞebekenin kanser hastalarının kullanması gereken ilaçları Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'taki bağlantılarına satmayı hedefledikleri tespit edildi. Polisin 22 aramada ele geçirdiği 9 bin 177 kutu faturasız ve reçetesiz ilaçların piyasa değeri ve şüphelilerin kendi arasında yaptığı para transferinin toplam değerinin 12 milyon 523 bin 111 TL olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 46 şüpheliden 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 37'si 'nitelikli dolandırıcılık', 'rüşvet', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'kamunun zarara uğratılması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.KANSER İLACI YERİNE AĞRI KESİCİ VE VİTAMİN KULLANMIŞLAROperasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gözaltına alınan Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İsmail E. ile Veli T.'nin, kanser tedavisi gören hastaların serumlarına nakletmeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları bilgisine ulaşıldı. Biyologların bu ilaçların yerine ağrı kesici ve vitamin kullandıkları öne sürüldü. Öte yandan bu biyologların hastanedeki dolaplarında yaklaşık 50 kanser ilacı bulunduğu, Bursa'dan kargoyla İstanbul'daki bir kişiye 450 bin lira değerinde kanser ilacı gönderdikleri ve polisin de bu ilaçlara el koyduğu öğrenildi.18 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri daha serbest bırakılırken, biyologlar İsmail E., Veli T.., doktorlar Zeynep K., Metin D., İflah K., eczacılar Mehmet Naci Ö., Şahin E. ve Yakup Ç. ile bu şüphelilerle birlikte çalıştığı tespit edilen Cevat E., Melih K., Nede O., Mustafa Ö., Eda Z., İsmail S., Yusuf Ü., Ahmet E., Kenan E. ile İran uyruklu Navid K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C.'nin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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Uyuşturucu, Kanser, İlaç, Güncel, Son Dakika

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