Son Dakika Haberleri: Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi
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Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi

6 saat önce

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildiBilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si de adliyeye sevk edildi.

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi

Bilecik merkezli 3 ilde düzenlenen usulsüz sağlık raporu operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si de adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bilecik, Bursa ve Eskişehir'de, sahte ve usulsüz sağlık kurulu raporu alan ve bunların iş takibini yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik 'Engel-11' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 28 kişi gözaltına alındı. Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüphelilerden 21'i serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanan A.F.T., S.Y., L.K., M.D., S.Ö., M.K. ve M.Y 'kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık resmi belgede sahtecilik' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Usulsüz sağlık raporu şüphelilerinden 7'si adliyeye sevk edildi

Emniyet Müdürlüğü, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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