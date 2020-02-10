Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası - Son Dakika
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Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası

6 saat önce

Devrek Belediyesi tarafından bir pazarcı esnafının tezgahı; usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.

Usulsüz satış yapan esnafa tezgah kapatma cezası, System.String[]

Devrek Belediyesi tarafından bir pazarcı esnafının tezgahı; usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle kapatıldı.


Zonguldak'ın Devrek ilçesinde pazar tezgahlarını denetleyen zabıta ekipleri usulsüz satış yaptığı ve fiyat etiketi kurallarına uymadığı gerekçesiyle, bir pazarcı tezgahı Devrek Belediye Encümeni tarafından geçici bir süre pazardan men edildi. Zabıta ekiplerince meyve sebze pazarında yapılan kontrollerde bir tezgahta fiyat etiketinin kurallar uymadığı gerekçesiyle Belediye Encümeni tarafından geçici bir süre pazardan men edilen tezgah boş bırakılırken, belediye tarafından tezgahın neden kapatıldığına dair pankart asılarak vatandaş bilgilendirildi.


Pazarcıya verilen kapatma cezası ile ilgili bilgi veren Devrek belediye Başkanı Çetin Bozkurt, "Biz belediye olarak hiçbir ekmek kapısının kapatılması taraftarı değiliz ancak, kurallar uymayan ve vatandaşlarımıza değişik fiyat etiketi yansıtarak alışveriş yapan esnaflara da göz yummamız mümkün değil. Bu tür uygulamalarımız kesintisizi olarak devam edecektir" diye konuştu. - ZONGULDAK

Zonguldak, Zabıta, Devrek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 03:58 Kaynak: İHA
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