Usulsüz Silah Satışına 3 Gözaltı

Konya
'nın Beyşehir
ilçesinde, usulsüz yollarla silah satışı yaptıkları iddia edilen ve aralarında silah fabrikası sahibinin de bulunduğu 3 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Konya İl ve Beyşehir İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üzümlü
Mahallesi'nde silah fabrikası bulunan H.Y'nin, usulsüz yollarla silah satışı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Beyşehir Cumhuriyet Başsavcılığı
'ndan alınan arama kararı ile şüphelilerin buluşmak üzere geldikleri ilçeye bağlı Üçpınar
Mahallesi'nde iki araçta ve bir iş yerinde arama yapıldı.
Yapılan aramada, Glock
marka 7 tabanca, 25 tabanca şarjörü, 9 milimetre çapında 751 tabanca fişeği ile 2 av tüfeği ele geçirildi.
Ele geçirilen silahlara el koyan jandarma ekipleri, silah fabrikası sahibi H.Y. ile A.D. ve F.P.'yi gözaltına aldı.