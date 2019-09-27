Son Dakika Haberleri: Usulsüz ve sahte etiketli medikal malzemesi satan 2 kişiye gözaltı
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Usulsüz ve sahte etiketli medikal malzemesi satan 2 kişiye gözaltı

1 saat önce

KAYSERİ'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Usulsüz ve sahte etiketli medikal malzemesi satan 2 kişiye gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ameliyatlarda kullanılan medikal malzemelerin bazı hastanelere usulsüz ve sahte etiketle satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda medikal firmaya operasyon düzenlendi. Operasyonda firma sahipleri H.Ç. ve İ.Ç. yakalandı. İş yerinde bulunan medikal malzemelere ise el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:50 Kaynak: DHA
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