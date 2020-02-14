Üşümemesi için eve aldıkları buzağı minik Duru'nun arkadaşı oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Üşümemesi için eve aldıkları buzağı minik Duru'nun arkadaşı oldu - Son Dakika

Üşümemesi için eve aldıkları buzağı minik Duru'nun arkadaşı oldu

6 saat önce

Erzincan'da üşümemesi için eve alınan iki günlük buzağı, Semiz ailesinin en küçük ferdi olan bir yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Üşümemesi için eve aldıkları buzağı minik Duru'nun arkadaşı oldu, System.String[]

Erzincan'da üşümemesi için eve alınan iki günlük buzağı, Semiz ailesinin en küçük ferdi olan bir yaşındaki Duru'nun oyun arkadaşı oldu.

Güllüce Mahallesi'nde ikamet eden ve hayvancılıkla uğraşan 49 yaşındaki Erdal Semiz, önceki gün sahip olduğu büyükbaş hayvanlarından birinin doğumunu gerçekleştirdi.

Kentte son günlerde yaşanan yoğun kar yağışı ve sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle yeni doğan buzağının ağıl ortamına uyum sağlamayacağını düşünen Semiz, yavru hayvana evinin kapılarını açtı.

Kısa sürede ev ortamına alışan ve özenle bakılan buzağı, Semiz ailesinin en küçük ferdi olan bir yaşındaki Duru tarafından da çok sevildi.

Evdeki sobanın yanı başında yatan buzağıyı yanından bir an bile ayırmayan minik Duru, babasının buzağıyı bir başka yere götürmesine de izin vermiyor.

Erdal Semiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçimini hayvancılık yaparak sağladığını söyledi.

Gebe olan ineğine önceki gün doğum yaptırdığını ifade eden Semiz, "Yeni doğmuş buzağının son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları ve aşırı soğuklar nedeniyle ağılda zor durumda kalacağını düşünerek eve aldım. Birkaç gün evde bakıp sonra tekrar ağıla götürürüm diye düşündüm. Ancak kızım Duru ile çok iyi anlaştılar. Duru, buzağımızı yanından aldığımızda ağlamaya başlıyor ve onu bir yere götürmemizi istemiyor." sözlerine yer verdi.

Güllüce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:56 Kaynak: AA
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