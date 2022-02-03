Üye Girişi
ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR? - Son Dakika

ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR?

03.02.2022 10:52

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, büyükbaş hayvanlarını soğukta üşümesin diye tamamen kapalı barınaklara kapatan yetiştiricileri uyardı.

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, büyükbaş hayvanlarını soğukta üşümesin diye tamamen kapalı barınaklara kapatan yetiştiricileri uyardı. Bu durumun ortamdaki metan gazını arttırarak hayvanların akciğer hastalıklarına yakalanmasına neden olacağını vurgulayan Köse 'Büyükbaş hayvanlar insanlar kadar üşümezler. Rahat nefes alabilecekleri bir ortamda kalmaları gerekir. Aksi takdirde kronik bronşit ve önüne geçilmez akciğer hastalıklarına yakalanabilirler' dedi.

Türkiye'de son dönemde birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken bazı illerde özellikle gece saatleri derecelerin sıfırın altını gösterdi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise soğuk hava şartlarında bazı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir hata yaptıklarını belirtti. Soğuk havadan yetersiz beslendikleri için en çok sokak hayvanların etkilendiğine ve donarak ölme vakalarının görüldüğüne dikkat çeken Köse, bu durumun büyükbaş hayvanlarda farklılık gösterdiğini söyledi. Bazı besicilerin kışın 'hayvanım üşür' düşüncesiyle büyükbaş hayvanlarını tamamen kapalı barınaklara aldığını dile getiren Köse, bu durumun hayvanların sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

'BİRİKEN METAN GAZI HAYVANI HASTA EDİYOR'

Modern çiftliklerde büyükbaş hayvanların yarı açık ortamlarda tutulduğunu anlatan Köse, doğru olanın bu yöntem olduğunu vurguladı. Besicilerin büyükbaş hayvanları insanlar gibi düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Köse, 'Bazı besicilerimiz 'hayvanlarımız üşür' diye düşünüp onları tamamen kapalı yerlere alıyorlar. Hatta camların, pencerelerin hava alacak yerlerini naylonlarla kapatarak ortamı tamamen izole ediyorlar. Bu bir yanlıştır. Çünkü kapalı yerlerde metan gazı çabuk birikerek yayılır ve bu da hayvanlarda akciğer hastalıklarına neden olur. Besicinin tek yapması gereken hayvanlarını iyi beslemesidir. Büyükbaş hayvanlar insanlar kadar üşümezler. Rahat nefes alabilecekleri bir ortamda kalmaları gerekir. Aksi takdirde kronik bronşit ve önüne geçilmez akciğer hastalıklarına yakalanabilirler? diye konuştu.

ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR?
ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR?
ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR?

YORUMLAR
500

Kronik Bronşit, Veteriner, Türkiye, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR? - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:48 Fatih Terim ve kızına beddua etmişti! 22 bin TL tazminat ödeyecek
10:47 Temel Karamollaoğlu'nun gençlik fotoğrafını görenler tanıyamadı
10:39 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede barış için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
10:37 Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap
10:28 Enflasyon son 19 yılın zirvesinde! Altın ve dolar nasıl tepki verdi?
10:07 Koronavirüsün yıldönümünde DSÖ: 144 bin ton tıbbi atık yaratılıyor
17:31 Okuduğu yazılar sonrası kadavra bağışçısı olan kadın: Çocuklar benim sayemde ders çalışsınlar
10:17 Son dakika: Şubat ayında kira zam oranı belli oldu: Yüzde 22,58
10:09 Koronavirüs aşısı olmayan askerler ABD ordusundan ihraç edilecek
10:07 Yunanistan'da genç futbolcu sahada yaşamını yitirdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 11:00:56. #1.13#
SON DAKİKA: ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement