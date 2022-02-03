ÜŞÜMESİN? DİYE TAMAMEN KAPALI AĞILA KOYULAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN, METAN GAZINDAN HASTALANABİLİR? - Son Dakika

ADANA Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse, büyükbaş hayvanlarını soğukta üşümesin diye tamamen kapalı barınaklara kapatan yetiştiricileri uyardı. Bu durumun ortamdaki metan gazını arttırarak hayvanların akciğer hastalıklarına yakalanmasına neden olacağını vurgulayan Köse 'Büyükbaş hayvanlar insanlar kadar üşümezler. Rahat nefes alabilecekleri bir ortamda kalmaları gerekir. Aksi takdirde kronik bronşit ve önüne geçilmez akciğer hastalıklarına yakalanabilirler' dedi.

Türkiye'de son dönemde birçok bölgede soğuk hava etkisini gösterirken bazı illerde özellikle gece saatleri derecelerin sıfırın altını gösterdi. Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Nihat Köse ise soğuk hava şartlarında bazı büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin önemli bir hata yaptıklarını belirtti. Soğuk havadan yetersiz beslendikleri için en çok sokak hayvanların etkilendiğine ve donarak ölme vakalarının görüldüğüne dikkat çeken Köse, bu durumun büyükbaş hayvanlarda farklılık gösterdiğini söyledi. Bazı besicilerin kışın 'hayvanım üşür' düşüncesiyle büyükbaş hayvanlarını tamamen kapalı barınaklara aldığını dile getiren Köse, bu durumun hayvanların sağlığını tehlikeye attığını kaydetti.

'BİRİKEN METAN GAZI HAYVANI HASTA EDİYOR'

Modern çiftliklerde büyükbaş hayvanların yarı açık ortamlarda tutulduğunu anlatan Köse, doğru olanın bu yöntem olduğunu vurguladı. Besicilerin büyükbaş hayvanları insanlar gibi düşünmemesi gerektiğinin altını çizen Köse, 'Bazı besicilerimiz 'hayvanlarımız üşür' diye düşünüp onları tamamen kapalı yerlere alıyorlar. Hatta camların, pencerelerin hava alacak yerlerini naylonlarla kapatarak ortamı tamamen izole ediyorlar. Bu bir yanlıştır. Çünkü kapalı yerlerde metan gazı çabuk birikerek yayılır ve bu da hayvanlarda akciğer hastalıklarına neden olur. Besicinin tek yapması gereken hayvanlarını iyi beslemesidir. Büyükbaş hayvanlar insanlar kadar üşümezler. Rahat nefes alabilecekleri bir ortamda kalmaları gerekir. Aksi takdirde kronik bronşit ve önüne geçilmez akciğer hastalıklarına yakalanabilirler? diye konuştu.