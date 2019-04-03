Son Dakika Haberleri: Üşümüş Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi

Üşümüş Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi

30 dakika önce

MASKİ Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 400 metrelik yeni hat döşedi.

Üşümüş Mahallesi'nin Terfi Hattı Yenilendi, System.String[]

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde bulunan mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle başlatılan hat yenileme çalışması tamamlandı.

Hatta, sık sık yaşanmaya başlayan arızaların ardından harekete geçen MASKİ ekipleri, 400 metre uzunluğundaki hattı kısa sürede günümüz standartlarına uygun hale getirdi.Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahallede arızalardan kaynaklı su kesintileri son buldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 01:56 Kaynak: Bültenler

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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