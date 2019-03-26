Son Dakika Haberleri: Üşümüş Mahallesinin Terfi Hattı Yenileniyor

Üşümüş Mahallesinin Terfi Hattı Yenileniyor

52 dakika önce

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 400 metrelik yeni hat döşeme çalışmasına başladı.

Üşümüş Mahallesinin Terfi Hattı Yenileniyor, System.String[]
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle 400 metrelik yeni hat döşeme çalışmasına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, mahallelerde ortaya çıkan altyapı ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Demirci ilçesine bağlı Üşümüş Mahallesi'nde bulunan mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle hat yenileme çalışmasına başladı. Hatta, sık sık yaşanmaya başlayan arızaların ardından harekete geçen MASKİ ekipleri, 400 metre uzunluğundaki hattı kısa sürede günümüz standartlarına uygun hale getirecek. Çalışmanın tamamlanması ile birlikte mahallede arızalardan kaynaklı su kesintileri son bulacak. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 02:28 Kaynak: İHA

Demirci, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Güncel
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