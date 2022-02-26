Üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen hastadan 12 kilogram tümör çıkarıldı - Son Dakika
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Üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen hastadan 12 kilogram tümör çıkarıldı

26.02.2022 12:37

Konya'da üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünerek hastaneye başvuran kadın, karın bölgesindeki 12 kilogram tümörün alınmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Konya'da üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünerek hastaneye başvuran kadın, karın bölgesindeki 12 kilogram tümörün alınmasıyla rahat nefes almaya başladı.

Yaklaşık 3 ay önce üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen 58 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Türkaslan, şikayetlerinin artması üzerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde karnında büyük bir kitle olduğu tespit edilen Türkaslan, ameliyata alındı.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu yönetiminde Dr. Sıtkı Özbilgeç'in de aralarında bulunduğu ekip, hastanın karın bölgesindeki 12 kilogram tümörü başarıyla çıkardı.

Tümer organları etkileyince, hayati risk oluştu

Prof. Dr. Mehmet Çolakoğlu, AA muhabirine, üşüttüğünü düşünen hastanın aşırı karın şişliği, iştahsızlık, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Tetkiklerde hastanın genel durumunun kötü olduğunu görünce hiç vakit kaybetmek istemediklerini aktaran Çolakoğlu, tespit ettikleri tümörü almak için hazırlıkların hızla yapıldığını dile getirdi.

Çolakoğlu, yaklaşık 3 saat süren ameliyatta hastanın karın bölgesinden 12 kilogram kitle çıkardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yumurtalıklardaki kist, aşırı büyümesi nedeniyle karın içine yayılmıştı. Hastanın hayati riski de vardı. Karnında bu kadar büyük bir kitle olması bağırsakları etkiliyor, nefes darlığı oluyordu. Ameliyattan sonra gelecek patoloji sonucuna göre de tutumumuzu ayarlayacağız. Ameliyatta diğer branşlardaki arkadaşlarımızdan da faydalandık. Önemli olan kitleyi bu kadar bekletmemek. Kitle, ne kadar beklerse, ne kadar geç kalırsa büyüyor. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Zaten sık rastlanmadığı için tehlikeli oluyor."

Kadınların kendilerindeki en küçük bir değişikliği fark ettiğinde doktora başvurmalarını öneren Çolakoğlu, "Bu gaz sancısıdır, geçer.' diye düşünmesinler. Özellikle 40-65 yaş grubu kadınların hiçbir şikayetleri olmasa bile belirli aralıklarla mutlaka tahlillerini, tetkiklerini yaptırmaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım"

Hastanede kontrol altında tutulan Türkaslan, ameliyat sonrası kendisini daha iyi hissettiğini belirterek, "Hiçbir şikayetim yoktu. Sadece gerginlik hissediyordum. Eğer ameliyat olmazsam patlayacağım diye düşündüm. Birden şişti. Önce üşütme zannettim. Bu kadar büyük bir kitle çıktığını duyunca çok şaşırdım." diye konuştu.

Üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen hastadan 12 kilogram tümör çıkarıldı
Üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen hastadan 12 kilogram tümör çıkarıldı
Üşüttüğü için karnının şiştiğini düşünen hastadan 12 kilogram tümör çıkarıldı

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Meram Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları, Mehmet Çolakoğlu, Konya, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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