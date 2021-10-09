Üşüyen çocuk ve annesini araca almayan taksicinin belediye ruhsatı yokmuş - Son Dakika

Ataşehir'de üşüyen çocuk ve annesini "Karşının taksisiyim, mesafe kısa" diyerek araca almadığı görüntüler büyük tepkilere neden olan taksici için harekete geçildi. Ekipler taksiciye bin 339 TL para cezası ve 3 gün trafikten men verdi.

BAĞCILAR'DA DURDURULDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, 34 TJR 47 plakalı ticari taksi polislerce Bağcılar'da Halkalı Caddesi üzerinde durduruldu. Yapılan kontrollerde ticari taksinin belediye ruhsatının daha öncesinde iptal olduğu tespit edildi.

RUHSATI ÖNCEDEN İPTAL EDİLMİŞ

Araç sürücüsü Muharrem Y.'ye, 2918 sayılı KTK'nın EK2/5 (Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen tahdit veya çalışma izninin/ruhsatının süresi bittiği halde, belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak) maddesinden bin 339 TL cezai işlem uygulandı.

3 GÜN TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

34 TJR 47 plakalı ticari taksi 3 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca araç sürücüsü Muharrem Y.'nin "Ticari Araç Kullanma Belgesi" İBB tarafından geçici süre askıya alındı.