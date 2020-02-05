"Üşüyen çocuklara sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız" projesine destek geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Üşüyen çocuklara sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız' projesine destek geldi - Son Dakika

"Üşüyen çocuklara sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız" projesine destek geldi

6 saat önce

Çaycuma Kent Konseyi örgü etkinliğine Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu'ndan anlamlı destek geldi.

Çaycuma Kent Konseyi örgü etkinliğine Hayriye Hayrullah Saki Anaokulu'ndan anlamlı destek geldi. Minik eller ara tatilde sevgi ve iyilik gibi değerleri kazandırmak için kendi ördükleri atkıları Çaycuma Kent Konseyi'ne teslim etti.


Çaycuma Kent Konseyi Kadın Meclisinin ihtiyacı olan çocuklara ulaştırmak üzere başlattığı "Üşüyen çocuklarımız için ördüklerinizle, gönül örgülerinizle sıcak bir yardım eli uzatmaya var mısınız?" kampanyasına Hayriye-Hayrullah Saki Anaokulu'ndan oldukça anlamlı bir destek geldi. Okulun en küçük sınıfı olan "Yıldızlar" ara tatilde boş durmadılar ve sevgi, iyilik, paylaşmak gibi değerleri hissederek minik elleri ile atkılar ördüler. Minikler ördükleri bu atkıları Okul Müdürü Özlem Boşnak, Okul Kurucusu Hayrullah Saki, öğretmen Lütfiye Aytan ile birlikte Kent Konseyi Başkanı Tuğrul Dereli, Yürütme Kurulu Üyesi Sevda Bilici, Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ve Kadın Meclisi Yürütme Kurulu Üyesi Yonca Girgin'e teslim ederek ihtiyaç sahibi çocuklara sıcaklık ve mutluluk taşınmasına vesile oldu. - ZONGULDAK

Kent Konseyi, Çaycuma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 04:10 Kaynak: İHA
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