Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı - Son Dakika
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Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı

6 saat önce

TOKAT'ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.

Üşüyen güvercinler kombi bacasında ısındı, System.String[]

TOKAT'ın Zile ilçesinde soğuk havadan etkilenen güvercinlerin çatıdaki kombi bacasında ısınması ilgi çekti.

Zile ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'nde yer alan 2 No'lu Aile Sağlık Merkezinin bulunduğu binanın çatısındaki güvercinler, sıfırın altında seyreden soğuk havada doğalgaz kombi bacasında ısınmaya çalıştı. Güvercinlerin bu görüntüsü çevredekilerin ilgisini çekti.

Güvercinlerin bacada ısındığını gören ilçe sakinlerinden Soner Balta, "Soğuk kış günlerinde güvercinlerin bulduğu çözüm dikkatimizi çekti. Kombi bacasında tek tek ısındıktan sonra yem arama çabasına düşüyorlar. Hayvanları soğuk kış gününde aç bırakmayalım, duyarlı olalım" dedi.


Amasya, Zile, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: DHA
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