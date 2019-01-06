Üşüyen Hayvanlar Mağazada Isındı
34 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı. Trakya
genelinde kar yağışı hakim olmasıyla birlikte soğukta üşüyen sokak hayvanlar da sığınacak sıcak yerler aramaya başladı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen 2 sokak köpeği soğuktan korunmak için bir giyim mağazasının kapısında ısınmaya çalıştı. Durumu gören mağaza görevlileri de hayvanların ısınmasına izin verdi.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler vatandaşlarca kısa sürede büyük beğeni topladı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:47 Kaynak: İHA
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