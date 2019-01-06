Son Dakika Haberleri: Üşüyen Hayvanlar Mağazada Isındı

Üşüyen Hayvanlar Mağazada Isındı

34 dakika önce

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı.

Üşüyen Hayvanlar Mağazada Isındı, System.String[]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen hayvanlar bir giyim mağazasına sığınarak ısınmaya çalıştı.

Trakya genelinde kar yağışı hakim olmasıyla birlikte soğukta üşüyen sokak hayvanlar da sığınacak sıcak yerler aramaya başladı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üşüyen 2 sokak köpeği soğuktan korunmak için bir giyim mağazasının kapısında ısınmaya çalıştı. Durumu gören mağaza görevlileri de hayvanların ısınmasına izin verdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler vatandaşlarca kısa sürede büyük beğeni topladı. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:47 Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Lüleburgaz, Kırklareli, Güncel
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