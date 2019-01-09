Son Dakika Haberleri: Üşüyen Patilere Mama Desteği

Üşüyen Patilere Mama Desteği

2 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sahipsiz köpekler için şehrin 199 farklı beslenme noktasında mama dağıtıyor.

ÇİĞDEM ALYANAK - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, kış şartlarından olumsuz etkilenen sahipsiz köpekler için şehrin 199 farklı beslenme noktasında mama dağıtıyor.

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz köpekler için Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası belirledi.

Besleyici değeri yüksek kuru mamalar, Veteriner Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı sabah saatlerinden itibaren belirlenen noktalara ulaştırılıyor.

Toplamda her gün 1 ton kuru mama dağıtımı yapılırken, ayrıca kuşlar için de yüksek noktalara yem bırakılıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gümüşdere Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi Başhekim Yardımcısı Umut Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak Anadolu ve Avrupa Yakası'nda 199 noktada 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı ile çalışmalarını yürüttüklerini anlattı.

İstanbul'un ücra noktalarında kalan sahipsiz hayvanlara besleme hizmetini yılın 365 günü sağladıklarını anlatan Demir, yıl boyunca günde 1 ton kuru mama dağıttıklarını, kış dönemlerinde hayvanların enerji ihtiyaçlarından dolayı artabildiğini ifade etti.

"Vatandaşlar Alo 153'ten bilgi verebilir"

Besleme noktalarına bıraktıkları mama miktarının hayvanların oradaki popülasyonuna göre arttığını veya azaldığını dile getiren Demir, zaman zaman veteriner hekimlerin de besleme noktalarına giderek yardıma muhtaç veya acil tedaviye ihtiyacı olan hayvanları bakım evlerinde tedavi ettiğini, ardından yaşam alanlarına geri bıraktığını belirtti.

Umut Demir, vatandaşlar "Alo 153"ü arayarak sakat veya aç kalmış hayvanlarla ilgili bilgi verdiğinde, ekiplerin acil olarak olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Ekipler her gün besleme noktalarını ziyaret ettiği için sahipsiz köpeklerin kendilerini tanıdığını ve olumlu tepki verdiklerini dile getiren Demir, ayrıca sahipsiz kediler ve kuşlar için de mama ve yem dağıttıklarını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:24 Kaynak: AA

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