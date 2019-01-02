Üşüyen Sokak Kedileri Mağaza Vitrinlerinde Isınıyor

Antalya'da bir grup iş yeri sahibi, elbiselerin sergilendiği vitrinleri ve oturdukları koltukları sokakta üşüyen kedilere açarak, görenlerin takdirini topluyor.

SİNAN ÖZMÜŞ - Antalya'da bir grup iş yeri sahibi, elbiselerin sergilendiği vitrinleri ve oturdukları koltukları sokakta üşüyen kedilere açarak, görenlerin takdirini topluyor.



Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'nde faaliyet gösteren esnaf, mağazalarının kapısını, sokakta üşüyen kedilere açıyor. Barınabilecekleri sıcak bir yuva bulamayan kediler, üşüdüklerinde kendilerine sıcak bir yer ve beslenmeleri için yiyecek veren esnafın kapısına geliyor.



Vitrininde ve koltuklarında oturabildikleri mağazaların sahipleri ve çalışanlarınca ilgilenilen yaklaşık 15 sokak kedisi, hem müşterilerden hem de sokaktan geçen vatandaşların ilgisini çekiyor.



Hastalandıklarında veterinere götürülen kediler, hamilelik dönemlerinde de esnafın daimi konuğu olarak mağazalarda bakılıyor.



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"Onlar bizim evladımız gibi oldu"



Kedilerle ilgilenen bir mağazanın müdürü Ahmet Kurt (21), AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağazalarında "Lokum" ve "Balım" ismini verdikleri iki sokak kedisine baktıklarını, bunlardan önce de kedilerin annelerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi.





Anne kediye önce mağaza önünde mama verdiklerini, daha sonra da mağaza içine aldıklarını dile getiren Kurt, "Kedi hamile kalınca, biz de sıcak bir ortamda yemeğini ve suyunu verdik. Dört tane yavrusu oldu. Yavrulardan biri kayboldu, birine otomobil çarptı, ikisi de burada kaldı. Kalanlara burada sahip çıkıyoruz. Biri vitrinde, diğeri de içeride koltukta yatıyor. Yemeğini, suyunu verdikten sonra sabah akşam buradalar." diye konuştu.





Kedilerden hamile olan "Balım"ın klima altında yatmayı sevdiğini anlatan Kurt, patronlarının desteğiyle evlatları gibi gördükleri hayvanlara en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını bildirdi.





Kurt, mağaza önünden geçenlerin sürekli kedilerin fotoğraflarını çektiğini, iş yerlerine ilginin arttığını ifade etti.



"Bütün esnaf, mağazasında kedi bulunduruyor"



Esnaf Oğuzhan Türkeri (36) ise yaklaşık bir sene önce "Karamel" ismini verdikleri sokak kedisinin mağazalarına sığındığını, o günden sonra adeta mağazanın bir parçası haline geldiğini söyledi.



Kedi için mama ve kum kabı tedarik ettiklerini anlatan Türkeri, şunları kaydetti:



"Karamel, mağazanın üst katında konaklıyor. Kendisiyle çok da güzel anlaşıyoruz. Müşterilerimizden iyi tepkiler alıyoruz. Onun dışında mahallemizdeki diğer sokak kedilerine de elimizden geldiğince yemek, su ve sevgilerimizi vermeye çalışıyoruz. İş yerinin bulunduğu caddedeki tüm esnaf sokak kedilerini seviyor, sahip çıkıyor. Bütün esnaf, mağazasında kedi bulunduruyor. Kedi vitrinde güneşlenir, mamasını yer. Çevredekiler de onları koşulsuzca sever. Hatta bazı vatandaşlar mama tedarikinde de bulunuyor."



Bazı müşteriler ise kedileri vitrinde ve koltuklarda görünce çok şaşırdıklarını, sokak kedilerinin üşümemesi için sergilenen örnek davranışı çok önemsediklerini ve takdir ettiklerini dile getirdi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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