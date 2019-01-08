Son Dakika Haberleri: Üşüyen Sokak Köpeklerini Sarıp Sarmaladılar

Üşüyen Sokak Köpeklerini Sarıp Sarmaladılar

52 dakika önce

Zonguldak'ta, etkili kar yağışı nedeniyle üşüyen sokak köpeklerine vatandaşlar sahip çıktı.

Üşüyen Sokak Köpeklerini Sarıp Sarmaladılar, System.String[]
Zonguldak'ta, etkili kar yağışı nedeniyle üşüyen sokak köpeklerine vatandaşlar sahip çıktı.

Kentte etkili olan kar yağışı sebebiyle Kadırga ve Gazipaşa caddelerinde üşüyen sokak köpeklerini gören iş yeri sahipleri ve vatandaşlar, kaldırımlara battaniye ve yastık bıraktı.

Sokak köpeklerini battaniyelerle sarmalayan vatandaşlar, onları soğuktan korumaya çalıştı.

Bu arada, bazı vatandaşların kaldırımda battaniyelerin arasında uyuyan sokak köpeklerinin fotoğrafını çektiği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:35 Kaynak: AA

Gazipaşa, Zonguldak, Güncel
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