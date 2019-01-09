Son Dakika Haberleri: Üşüyen Yavru Köpek Belediye Binasına Sığındı

Üşüyen Yavru Köpek Belediye Binasına Sığındı

1 saat önce

Tokat'ın Zile ilçesinde üşüdüğü için belediye binasına sığınan ve "Buz" adı verilen yavru köpek, personelin maskotu haline geldi.

Üşüyen Yavru Köpek Belediye Binasına Sığındı, System.String[]
Tokat'ın Zile ilçesinde üşüdüğü için belediye binasına sığınan ve "Buz" adı verilen yavru köpek, personelin maskotu haline geldi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü ilçede, bir köpek yavrusu, sabah işe gelen personelin peşine takılarak belediye binasına girdi.

Çalışanların sevgiyle karşıladığı ve karnını doyurduğu yavru köpeğe "Buz" adı verildi.

Buz, sevimli hareketleri ile kısa sürede çalışanların adeta maskotu haline geldi.

Zile Belediyesi Zabıta Müdürü Metin Günfer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokakta üşüyen ve belediye binasına sığınan yavru köpeği sahiplendirmek istediklerini söyledi.

Günfer, "Belediyemize gelen yavru köpeğimizi belediye içinde süt ve yiyecek ile besledik. Çok küçük olduğu için bunun sahiplenilmesini istiyoruz." dedi.

Yavru köpeğin belediye binasına sığınması güvenlik kamerasına da yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:11 Kaynak: AA

Sabah, Tokat, Zile, 3. Sayfa
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