'Üşüyorum' dedi, yaktığı ateşi söndürtmedi, ekiplere zor anlar yaşattı - Son Dakika

'Üşüyorum' dedi, yaktığı ateşi söndürtmedi, ekiplere zor anlar yaşattı

Polis ekiplerinin orman yangını uyarısına "Ne ormanı burada sadece bir ağaç var" diyen şahıs kendisini çeken gazeteciye de küfürler edip, saldırdı

SAMSUN - Samsun'da ısınmak için yaktığı ateşin orman yangınına sebep olması ihtimali üzerine kendisini uyaran itfaiye ve polis ekiplerine direnen şahıs polise zor anlar yaşattı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz bir kişi ateş yakıp yayına uzanarak yattı. Ateşi gören vatandaşlar orman yangına sebep olma ihtimali üzerine itfaiyeye haber verdi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yanan ateşi söndürmek istediler. Ancak, ateşin yanında yatan şahıs itfaiye ekiplerine direnip ateşi söndürmelerine engel oldu. Bunun üzerine itfaiye ekipleri polisten yardım istedi. Olay yerine gelen polis şahsı uyararak ateşi söndürmesini, buradan gitmesini ve orman yangına sebep olabileceğini hatırlattı. "Ne ormanı burada sadece bir ağaç var" diyen şahsa polis memuru etrafın orman olduğunu söylemesi üzerine şahıs, polise hitaben "Dalgamı geçiyorsun git işine ya" diye cevap verdi.

Üşüdüğü için ateş yaktığını ileri süren şahıs polisin Türkiye'deki orman yangınlarını hatırlatması üzerine yangınlardan haberi olmadığını ve gidecek yeri olmadığı için sokakta kaldığını ileri sürdü. Polisin zorla olay yerinden uzaklaştırdığı şahıs polislere direnip zor anlar yaşattı. Şahıs olay yerinden uzaklaştırılınca itfaiye ekipleri de ateşe müdahale edip söndürdü.