Romanya'da kümede kalma mücadelesi veren Astra Giurgiu ve UTA Arad karşı karşıya geldi. Arad'ın deplasmanda 2-1 kazandığı karşılaşmasının son dakikasında bulduğu gol sonrası yaşanan sevinç ise maça damga vurdu.
Bu golün ardından sevinçten havalara uçan teknik direktör Laszlo Balint, oyuncusunun kulaklarını çekerek sevinç yaşadı. Oyuncunun yaşadığı acı ise gözlerinden okundu.
Son Dakika › Spor › UTA Arad'ın teknik direktörü Laszlo Balint, futbolcusunun kulaklarını çektiği sevinciyle olay oldu - Son Dakika Spor