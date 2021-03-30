Utah Jazz'dan Cleveland'a fark - Son Dakika

Utah Jazz'dan Cleveland'a fark

30.03.2021 11:17
Utah Jazz'dan Cleveland'a fark, System.String[]

NBA'de Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 114-75'lik skorla mağlup etti.

NBA'de Utah Jazz evinde karşı karşıya geldiği Cleveland Cavaliers'ı 114-75'lik skorla mağlup etti. Utah'ta Ersan İlyasova 6 dakika parkede kaldı ve 2 sayı üretti. Cleveland'da ise Cedi Osman süre almadı.

NBA'de normal sezonda heyecan 11 karşılaşma ile devam etti. Utah Jazz, Vivint Arena'da karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 114-75 mağlup ederek, üst üste 6., toplamda da 35. galibiyetini aldı. Utah'ta milli basketbolcu Ersan İlyasova 6 dakika süre aldı ve 2 sayı ile oynadı. Takımda Rudy Gobert 18 sayı, 17 ribaund ile double double yaparken, Donovan Mitchell 19, Mike Conley 18 sayı ile oynayarak galibiyeti getirdi.

Bu sezonki 30. yenilgisini alan Cleveland'da ise Colin Sexton 20 sayı, 3 ribaund ve Darius Garland 18 sayı, 5 asistle mücadeleyi tamamladı. Mili basketbolcu Cedi Osman ise süre bulamadı.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Washington Wizards: 132 - Indiana Pacers: 124

Brooklyn Nets: 112 - Minnesota Timberwolves: 107

New York Knicks: 88 - Miami Heat: 98

Boston Celtics: 109 - New Orleans Pelicans: 115

Detroit Pistons: 118 - Toronto Raptors: 104

Oklahoma City Thunder: 106 - Dallas Mavericks: 127

Houston Rockets: 110 - Memphis Grizzlies: 120

San Antonio Spurs: 115 - Sacramento Kings: 132

Utah Jazz: 114 - Cleveland Cavaliers: 75

Golden State Warriors: 116 - Chicago Bulls: 102

Los Angeles Clippers: 129 - Milwaukee Bucks: 105 - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Utah Jazz'dan Cleveland'a fark - Son Dakika Spor


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