Utah Jazz'ın efsane başantrenörü Jerry Sloan hayatını kaybetti

1988-2011 yılları arasında Utah Jazz'da görev alan Sloan, takımını 19 kez play-off'lara taşırken, aldığı 1221 galibiyetle "NBA'de en fazla normal sezon maçı kazanan başantrenörler" listesinde 4. sırada bulunuyordu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Utah Jazz'ı 23 sezon çalıştıran Sloan'ın parkinson ve demans hastalıklarının getirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Fenerbahçeli Isla ile model eşi Caldirola'nın çıplak pozu gündem oldu

Brandon Williams'ın hediye ettiği araba, babasında büyük şaşkınlık yarattı

Juventus ve Inter'in istediği Arturo Vidal, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor

Akın Akınözü'nün Jelena Karleusa hayranlığı, nişanlısı tarafından terk edilmesine neden oldu