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"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor - Son Dakika

"Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

21.02.2022 09:48

Tekne turu Goree Adasında yaşam Goree Adasındaki tarihi yerler Çocukların maç yapması Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda...

Tekne turu

Goree Adasında yaşam

Goree Adasındaki tarihi yerler

Çocukların maç yapması

Taştan hayvan figürleri yapan sanatçı İki asır önce Afrika'dan Amerika ve Avrupa'ya yapılan köle ticaretinin merkezi olan Goree Adası, Senegal'in başkenti Dakar'ın 2 kilometre açıklarında Atlantik Okyanusu'nda yer alıyor. Günümüzde UNESCO korumasında olan ve sömürgecilik tarihine tanıklık etmek isteyen ziyaretçileri kendisine çeken ada, mimari yapıları, heykelleri, eski sömürgecilerin isimlerini taşıyan sokakları ve kolonyal döneme ait taşıdığı izleri ile "Utanç Adası" olarak anılmaya devam ediyor.

Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor
Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor
Utanç Adası Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor

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'Utanç Adası' Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor "Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor YTB yürüttüğü projelerle Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkı sağlıyor YTB yürüttüğü projelerle Afrika-Türkiye ilişkilerinin gelişimine katkı sağlıyor Türkiye, Afrika'nın insan kaynağını eğitiyor Türkiye, Afrika'nın insan kaynağını eğitiyor

Amerika Birleşik Devletleri, Atlantik Okyanusu, Senegal, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Utanç Adası' Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Utanç Adası" Goree, sömürgeciliğin izlerini taşımaya devam ediyor - Son Dakika
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