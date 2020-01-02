Utanç onu bu hale getirdi - Son Dakika
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Utanç onu bu hale getirdi

6 saat önce

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucular piyasaya sürülmeden ele geçirirken, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eli kelepçeli zanlılardan biri, adliye girişinde yürürken polis ekibine, "Ağabey ne olur kafamı örtün" diye bağırdı.

Utanç onu bu hale getirdi, System.String[]

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente satış için getirilen uyuşturucular piyasaya sürülmeden ele geçirirken, gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen eli kelepçeli zanlılardan biri, adliye girişinde yürürken polis ekibine, "Ağabey ne olur kafamı örtün" diye bağırdı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve şehirde 'Uyuşturucu Madde Ticareti' yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve 1 ikamette yapılan aramada ise, 72,2 gram Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 12,68 gram Metamfetamin maddesi, 9,43 gram Esrar maddesi, 1 adet 6,35 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerince, yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak, 3 şüpheli hakkında ise, Uyuşturucu Madde Bulundurmak veya Kullanmak suçundan işlem yapıldı.


"Ağabey ne olur kafamı örtün"


Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. Burada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri nezaretinde adliyeye getirilen şüphelilerden biri, polis ekiplerinden yüzünü kapatmalarını istedi. İlk önce bir görevli montu ile zanlının kafısını kapattı. Bu esnada montuyla kendini gizlemeye çalışan zanlının yürüdüğü esnada yüzü tekrar açıldı. Kendisini görüntüleyen basın mensuplarını yüzünü göstermemek için adeta sürünen şüpheli, polis ekiplerinden yüzünü kapatmalarını istedi. Görevli polisin 'tamam açmıyorum' demesine rağmen adeta isyan eden zanlı, "Kafamı ört kafamı ne olur. Ağabey ne olur kafamı örtün. Ağabey ne olur diyorum açmasana" diyerek adliye kapısından içeri girdi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 11:42 Kaynak: İHA
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