"Utanç" sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Utanç' sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak - Son Dakika

"Utanç" sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak

7 saat önce

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın fotoğrafları ile bazı yazı ve makalelerin de yer alacağı "Utanç" sergisi, 15 Şubat'ta İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde açılacak.

Fotoğraf sanatçısı Gülden Çapkan'ın fotoğrafları ile bazı yazı ve makalelerin de yer alacağı "Utanç" sergisi, 15 Şubat'ta İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde açılacak.

Çocuğa yönelik şiddet ve istismara dikkati çekmeyi amaçlayan serginin koordinatörü Gülden Çapkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, izlediği haberler ve şahit olduğu olaylardan etkilenerek sergiyi hazırlamaya karar verdiğini söyledi.

Kendisini, mağdur olan çocukların yerine koymanın onların halini anlamasını sağladığını dile getiren Çapkan, "Bence her insan empati kurmalı. Sonra geceleri kafamı yastığa koyduğumda 'Ne yapabilirimler?' sürekli dolaşıp durdu aklımda ve ortaya bu iş çıktı. Bu proje için bir buçuk yıl çalıştım. Çekimlere ara verip ağladığım anlar dahi oldu." dedi.

Sergide kendisine ait 14 fotoğrafın yanı sıra istatistiksel bazı verilerin yer aldığını aktaran Çapkan, "Amacımız; toplumu bilinçlendirmek, insanlarda farkındalık yaratmak, daha dikkatli gözlerle çocuklarımıza baktırabilmek, onları koruyabilmek. Ayrıca, çocukları önemsemek ve geleceğimizin onlar olduğunu hatırlatmak." diye konuştu.

Çapkan, serginin iki gün boyunca her yaştan ziyaretçiye açık olacağını aktararak, halkın takip edip örnek aldığı ünlülerin de bu tür etkinliklere katılmasının önemli olduğunu ve bu konuda ünlülerden duyarlılık beklediklerini sözlerine ekledi.

Atlı Spor Kulübü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İstanbul ? maçka parkı'ndaki kıyafet tartışmasında karar çıktı
Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi İBB, Kanal İstanbul'a karşı harekete geçti: Avukatlar durdurmak için başvurdu

Son Dakika Haberleri
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor
17:41 İhanetle başa çıkmak mümkün mü? Pamela Anderson'dan öneri geldi
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 18:43:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Utanç" sergisi İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde 15 Şubat'ta açılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]