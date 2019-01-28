Utanç Verici Anlar Yaşayan Ünlüler - Bir Daha Kimsenin Yüzüne Bakamayacaklar #2
1 saat önce
Sürekli kamera önünde olan ünlüler ve sanatçılar kimi zaman yaptıklarıyla ve başlarına gelen utanç verici anlarla kendilerini izleyenleri şaşırtmaktadırlar.
Sürekli kamera önünde olan ünlüler ve sanatçılar kimi zaman yaptıklarıyla ve başlarına gelen utanç verici anlarla kendilerini izleyenleri şaşırtmaktadırlar. Biz de bugün sizler için bu utanç verici anları derledik.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 05:43 Kaynak: Youtube
İstanbul'da Alkollü İçecek Fabrikası Alev Alev Yandı
16 Yaşındaki Kız Çocuğu, Sevgilisiyle Görüşmesine İzin Vermeyen Babasını Sırtından Bıçakladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 Milyon Suriyelinin Kendi Topraklarına Gönderileceğini Açıkladı
İstanbul Valiliği, Tuzla'daki Gemi Yangınının Acı Bilançosunu Açıkladı