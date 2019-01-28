Utanç Verici Anlar Yaşayan Ünlüler - Bir Daha Kimsenin Yüzüne Bakamayacaklar #2

Sürekli kamera önünde olan ünlüler ve sanatçılar kimi zaman yaptıklarıyla ve başlarına gelen utanç verici anlarla kendilerini izleyenleri şaşırtmaktadırlar.

Sürekli kamera önünde olan ünlüler ve sanatçılar kimi zaman yaptıklarıyla ve başlarına gelen utanç verici anlarla kendilerini izleyenleri şaşırtmaktadırlar. Biz de bugün sizler için bu utanç verici anları derledik.

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