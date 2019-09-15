Son Dakika Haberleri: Utaş uşakspor: 2-2
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Utaş uşakspor: 2-2

6 dakika önce

STAT: Yeni Atatürk Sakarya HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Ersin Erbay (xx), Tolga Özcan (xx)SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Berkay Can (xxx), Ferit (xxx), Serkan (xx) (Dk. 65 Aydın xx), Taşkın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Nuri Fatih (xxx), Abdülaziz (xx), Yaser (xx) (Dk.

Utaş uşakspor: 2-2, System.String[]

STAT: Yeni Atatürk Sakarya
HAKEMLER: Hakan Ülker (xxx), Ersin Erbay (xx), Tolga Özcan (xx)
SAKARYASPOR: Oğuz (xx) - Canberk (xx), Ali Fırat (xx), Berkay Can (xxx), Ferit (xxx), Serkan (xx) (Dk. 65 Aydın xx), Taşkın (xx), Okan (x) (Dk. 46 Furkan xxx), Nuri Fatih (xxx), Abdülaziz (xx), Yaser (xx) (Dk. 68 Denis xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Oğuzhan (xx), Berkay (xxx), Ali (xx), Emre (x) (Dk. 41 Erdi xx), Özer Ozan (xx) (Dk. 55 İbrahim xx), Kadir (xxx), Seçkin (xxx) Mehmet (xx) (Dk. 72 Berat xx), Alpay (xxx), Selim (xx)
GOLLER: Dk. 49 Furkan, Dk. 90 Ferit (Sakaryaspor) - Dk. 19 Berkay, Dk. 55 Alpa (Uşakspor)
SAR KARTLAR: Ferit (Sakaryaspor) - Alpay, Erdi, Mehmet, Ali, Ersin (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor sahasında Utaş Uşakspor ile 2-2 berabere kaldı.


Mustafa Kemal Atatürk, Berkay Şahin, Sakaryaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 10:06 Kaynak: DHA
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