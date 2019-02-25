Utaş Uşakspor, Bahri Kaya ile Yolları Ayırdı
36 dakika önce
UTAŞ Uşakspor, Teknik Direktör Bahri Kaya ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.
UTAŞ Uşakspor
, Teknik Direktör Bahri Kaya
ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı. TFF
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, deneyimli çalıştırıcı Bahri Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat ardından düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, ilk olarak 2 sezon çalıştığı Hakan Şapçı'nın görevine son vermişti. Bu ayrılığın ardından göreve getirilen Bahri Kaya ile de parlak sonuçlar elde edilmeyince, dün oynanan Gümüşhanespor
maçında alınan 2-2 lik beraberliğin ardından moraller yine bozuldu. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler sonucunda kulüp tarafından Teknik Direktör Kaya ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. - UŞAK
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:07 Kaynak: İHA
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