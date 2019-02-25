Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor, Bahri Kaya ile Yolları Ayırdı

Utaş Uşakspor, Bahri Kaya ile Yolları Ayırdı

36 dakika önce

UTAŞ Uşakspor, Teknik Direktör Bahri Kaya ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

Utaş Uşakspor, Bahri Kaya ile Yolları Ayırdı, System.String[]
UTAŞ Uşakspor, Teknik Direktör Bahri Kaya ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden UTAŞ Uşakspor, deneyimli çalıştırıcı Bahri Kaya ile yollarını ayırdığını duyurdu. Sezona iyi bir başlangıç yapan fakat ardından düşüşe geçen kırmızı-siyahlılar, ilk olarak 2 sezon çalıştığı Hakan Şapçı'nın görevine son vermişti. Bu ayrılığın ardından göreve getirilen Bahri Kaya ile de parlak sonuçlar elde edilmeyince, dün oynanan Gümüşhanespor maçında alınan 2-2 lik beraberliğin ardından moraller yine bozuldu. Bunun üzerine yaşanan gelişmeler sonucunda kulüp tarafından Teknik Direktör Kaya ile karşılıklı olarak sözleşmenin feshedildiği duyuruldu. - UŞAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:07 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Uşakspor, Bahri Kaya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Leicester City'de Cladue Puel ile Yollar Ayrıldı! El İttihad'da Slaven Bilic Dönemi Sona Erdi

Beşiktaş - Fenerbahçe Maçının VAR Hakemi Cüneyt Çakır Oldu Galatasaraylı Donk, Herkes Gole Sevinirken Kılını Bile Kıpırdatmadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 12:43:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor, Bahri Kaya ile Yolları Ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]