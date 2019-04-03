Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

Utaş Uşakspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1

5 dakika önce

STAT: Uşak 1 EylülHAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Caner (xx), Mete (xxx), Nuri Melih (xx), Ahmet (xx) (Dk. 74 Semih xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Kerem (xx), Özgen (xxx) (Dk.

Utaş Uşakspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 2-1, System.String[]


STAT: Uşak 1 Eylül

HAKEMLER: Hasbi Dede (xx), Sedat Yavanoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Caner (xx), Mete (xxx), Nuri Melih (xx), Ahmet (xx) (Dk. 74 Semih xx), Oğuzhan Yıldırım (xx), Kerem (xx), Özgen (xxx) (Dk. 89 Halil), Murat (xx), Oğuzhan Kayar (xxx), Tayfur Emre (xxx) (Dk. 82 Levent)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fırat (x), Erkan (x) (Dk. 73 Mustafa x), Muhammet (xx), Şaban (xx), Emirhan (x) (Dk. 46 Seyid Ahmet x), Harun (xx), Orhan (xx), İzzet (x), Ozan (x) (Dk. 68 Emrecan x), Özgür (xx), Cem (xx)

GOL: Dk. 24 Tayfur Emre, Dk. 72 Oğuzhan Kayar (Uşakspor), Dk. 60 Şaban (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Oğuzhan Yıldırım (Uşakspor)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Utaş Uşakspor evinde kendisi gibi bir iddiası bulunmayan Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla Uşakspor 36 puana ulaşıp 11. sıraya yükselirken, Bodrumspor 40 puanla 9. sırada kaldı. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekip 24. dakikada Tayfur Emre'nin golüyle öne geçerek, soyunma odasına da üstün girdi. İkinci yarıda Bodrumspor, 60. dakikada Şaban'ın golüyle skora denge getirdi: 1-1. Utaş Uşakspor'da Oğuzhan Kayar, 72. dakikada kaydettiği golle takımını galibiyete taşıdı: 2-1. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:18 Kaynak: DHA

Spor
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