Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor'da Kaya Gitti

Utaş Uşakspor'da Kaya Gitti

54 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 90'ncı dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı.

Utaş Uşakspor'da Kaya Gitti, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 90'ncı dakikada yediği golle 2-2 berabere kalıp Play-Off yarışında ağır yara alan Utaş Uşakspor'da teknik direktör Bahri Kaya ile yollar ayrıldı. 

Uşakspor'a 16'ncı haftada Hakan Şapçı'nın yerine gelen Kaya, takımın başında çıktığı 7 maçta sadece 1 galibiyet sevinci yaşarken 3 mağlubiyet, 3 de beraberlik elde etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Bahri Kaya ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki hayatında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı. 

Kırmızı-siyahlıların bu hafta yeni çalıştırıcısını belirlemesi bekleniyor. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Gümüşhanespor, Bahri Kaya, Uşakspor, Spor
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