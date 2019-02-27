Utaş Uşakspor'da Yozgatlı Dönemi
29 dakika önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, göreve sezon sonuna kadar Mehmet Yozgatlı'yı getirdi.
TFF
2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor
'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya
ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor
, göreve sezon sonuna kadar Mehmet Yozgatlı
'yı getirdi.
Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan
'la bir araya gelen Mehmet Yozgatlı bu hafta Sancaktepe
Belediyespor deplasmanında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Futbolculuk kariyerinde milli takımla birlikte Galatasaray
, Fenerbahçe
ve Beşiktaş
formalarını terleten Yozgatlı, bu sezon başında anlaştığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü
Belediyespor'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşadı.
- Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:57 Kaynak: DHA
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