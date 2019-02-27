Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor'da Yozgatlı Dönemi

Utaş Uşakspor'da Yozgatlı Dönemi

29 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, göreve sezon sonuna kadar Mehmet Yozgatlı'yı getirdi.

Utaş Uşakspor'da Yozgatlı Dönemi, System.String[]


TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Gümüşhanespor'la 2-2 berabere kaldıktan sonra teknik direktör Bahri Kaya ile yollarını ayıran Utaş Uşakspor, göreve sezon sonuna kadar Mehmet Yozgatlı'yı getirdi.

Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan'la bir araya gelen Mehmet Yozgatlı bu hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanında takımın başındaki ilk sınavına çıkacak. Futbolculuk kariyerinde milli takımla birlikte Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formalarını terleten Yozgatlı, bu sezon başında anlaştığı 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta mücadele eden Karbel Karaköprü Belediyespor'da ilk teknik adamlık deneyimini yaşadı.

- Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:57 Kaynak: DHA

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