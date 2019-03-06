Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1

Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1

1 saat önce

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Etlikci (xx)UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (x), Caner (xx), Ender (xx), Hikmet (xx), Kerem (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar x), Murat (x) (Dk. 89 Melih(?), Tayfun (xx), Rıdvan (x), Emrah (xx) (Dk.

Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1, System.String[]


STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Etlikci (xx)

UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (x), Caner (xx), Ender (xx), Hikmet (xx), Kerem (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar x), Murat (x) (Dk. 89 Melih(?), Tayfun (xx), Rıdvan (x), Emrah (xx) (Dk. 77 Nurettin x), Tayfur (xx)

EYÜPSPOR: Evren (xx) - Yüksel (xx), Hasan (xx), Murat (xx) (Dk. 59 Mehmet x), Yunus (xx), Atakan (x) (Dk. 80 Ahmet (?), Doğan (xx), Hakan (xx), Muhammet (xx), İsmail (x) (Dk. 87 Berkan), Kubilay (xx)

GOLLER: Dk. 53 Tayfur (Uşakspor) - Dk. 69 İsmail (Eyüpspor)

SARI KARTLAR: Hasan (Eyüpspor) - Ender, Tayfur, Tayfun (Uşakspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanından puansız dönen Utaş Uşakspor evinde Eyüpspor'la berabere kalarak Play-Off umudunu büyük ölçüde yitirdi: 1-1. 

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 53'üncü dakikada Tayfur Emre, Uşakspor'u öne geçirdi. Eyüpspor'dan İsmali 69'uncu dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:45 Kaynak: DHA

Ahmet Ulu, Uşakspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 18:35:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]