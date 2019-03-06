Utaş Uşakspor-Eyüpspor: 1-1
1 saat önce
STAT: 1 EylülHAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Etlikci (xx)UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (x), Caner (xx), Ender (xx), Hikmet (xx), Kerem (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar x), Murat (x) (Dk. 89 Melih(?), Tayfun (xx), Rıdvan (x), Emrah (xx) (Dk.
STAT: 1 Eylül
HAKEMLER: Demokrat Özgür Güneş (xx), Ahmet Ulu (xx), Ali Etlikci (xx)
UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (x), Caner (xx), Ender (xx), Hikmet (xx), Kerem (x) (Dk. 73 Oğuzhan Kayar x), Murat (x) (Dk. 89 Melih(?), Tayfun (xx), Rıdvan (x), Emrah (xx) (Dk. 77 Nurettin x), Tayfur (xx)
EYÜPSPOR: Evren (xx) - Yüksel (xx), Hasan (xx), Murat (xx) (Dk. 59 Mehmet x), Yunus (xx), Atakan (x) (Dk. 80 Ahmet (?), Doğan (xx), Hakan (xx), Muhammet (xx), İsmail (x) (Dk. 87 Berkan), Kubilay (xx)
GOLLER: Dk. 53 Tayfur (Uşakspor) - Dk. 69 İsmail (Eyüpspor)
SARI KARTLAR: Hasan (Eyüpspor) - Ender, Tayfur, Tayfun (Uşakspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanından puansız dönen Utaş Uşakspor evinde Eyüpspor'la berabere kalarak Play-Off umudunu büyük ölçüde yitirdi: 1-1.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, 53'üncü dakikada Tayfur Emre, Uşakspor'u öne geçirdi. Eyüpspor'dan İsmali 69'uncu dakikada attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 04:45 Kaynak: DHA
Kıvırcık Ali'nin Çocukları, Babalarının Ölüm Haberini Nasıl Aldıklarını Anlattı
Çatılarda Biriken Karlar Ekmek Kapıları Oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Mitinginde Yaptığı Gafı Fark Edip Düzeltti
ABD'den Buzları Eritecek Açıklama: Trump, Erdoğan'a Sempati Hissediyor