Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor Gülmeyi Unuttu

Utaş Uşakspor Gülmeyi Unuttu

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı.

Utaş Uşakspor Gülmeyi Unuttu, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı. İlk 11 maçı 5 galibiyet, 6 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, son 14 maçta ise yalnız 1 galibiyet alabildi. Bu periyotta Hakan Şapçı, Bahri Kaya ve Mehmet Yozgatlı olmak üzere 3 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Uşakspor'un kötü gidişi bir türlü son bulmadı. Uşakspor, 3 farklı teknik adramla son 14 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:22 Kaynak: DHA

Spor
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