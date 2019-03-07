Utaş Uşakspor Gülmeyi Unuttu
1 saat önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor, son aylarda ise kabustan uyanamadı.
TFF
2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk 11 haftasında yenilgi yüzü görmeyip zirve hesapları yapan Utaş Uşakspor
, son aylarda ise kabustan uyanamadı. İlk 11 maçı 5 galibiyet, 6 beraberlikle geçen kırmızı-siyahlı ekip, son 14 maçta ise yalnız 1 galibiyet alabildi. Bu periyotta Hakan Şapçı, Bahri Kaya
ve Mehmet Yozgatlı
olmak üzere 3 farklı teknik direktörün çalıştırdığı Uşakspor'un kötü gidişi bir türlü son bulmadı. Uşakspor, 3 farklı teknik adramla son 14 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 02:22 Kaynak: DHA
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