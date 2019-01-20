Utaş Uşakspor-Hacettepe: 2-2

STAT: 1 EylülHAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Barış Çardaklı (xx), Barkın Güdü (xx)UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Nuri Melih (xx), Hikmet (xxx), Kerem (xx), Murat (xxx), Nurettin (xx), Tayfun (xx) (Dk. 74 Caner x), Oğuzhan (xxx), Fatih (xx) (Dk. 76 Tayfur Emre x), Emrah (xxx) (Dk.





STAT: 1 Eylül



HAKEMLER: İlker Yasin Avcı (xx), Barış Çardaklı (xx), Barkın Güdü (xx)



UTAŞ UŞAKSPOR: Ersin (xx) - Ahmet (xx), Nuri Melih (xx), Hikmet (xxx), Kerem (xx), Murat (xxx), Nurettin (xx), Tayfun (xx) (Dk. 74 Caner x), Oğuzhan (xxx), Fatih (xx) (Dk. 76 Tayfur Emre x), Emrah (xxx) (Dk. 85 Melih)



HACETTEPE: Burak (xx) - Berat (xx), Rahmican (xxx), Metehan (xxx), Mustafa (x) (Dk. 46 Furkan Ünsal x), Ali Eren (xx), Muhammed Ali (xx) (Dk. 63 Furkan Temir x), Eren (xx), Suat (xx), İlker (xxx) (Dk. 77 Tuğrul x), Serdarcan (xx)



GOLLER: Dk. 25 Hikmet, Dk. 69 Emrah (Uşakspor), Dk. 64 Metehan, Dk. 72 İlker (Hacettepe)



SARI KARTLAR: Emrah, Ahmet, Fatih, Hikmet, Oğuzhan, Nurettin (Uşakspor), Berat, Burak, Serdarcan, Furkan Ünsal, Tuğrul (Hacettepe)



TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ikinci yarıda hedefini üst sıralar olarak belirleyen Utaş Uşakspor evinde Hacettepe ile 2-2 berabere kaldı. İki kez öne geçen Ege ekibi avantajını koruyamadı, kritik 2 puan kaybetti. Maçın 25. dakrikasında Hikmet'in golüyle öne geçen Uşakspor'a 64'te Metehan karşılık verdi. Bu kez Emrah 69'da ev sahibini bir kez daha öne geçirdi ancak 72'de İlker Hacettepe adına tabelayı eşitledi. Bu sonuçla Uyakspor 23 puana yükselip 9. sırada kaldı. Hacettepe de 20 puanla 12. basamaktaki yerini korudu. - Uşak

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