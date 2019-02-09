Son Dakika Haberleri: Utaş Uşakspor Lider Sakaryaspor Karşısında

Utaş Uşakspor Lider Sakaryaspor Karşısında

55 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini dindiren Utaş Uşakspor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.

Utaş Uşakspor Lider Sakaryaspor Karşısında, System.String[]


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini dindiren Utaş Uşakspor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Semih Kurt düdük çalacak.

Teknik direktör Bahri Kaya, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Oyuncularıma güveniyorum. Manisaspor galibiyetiyle 3 puan hasretimizi dindirdik. Artık seri yakalayıp üst sıralara tırmanacağız" dedi. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:51 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Manisaspor, Sakaryaspor, Uşakspor, Spor
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