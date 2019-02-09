Utaş Uşakspor Lider Sakaryaspor Karşısında
55 dakika önce
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini dindiren Utaş Uşakspor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Manisaspor'u 4-0 yenerek galibiyet hasretini dindiren Utaş Uşakspor yarın evinde liderlik koltuğunda oturan Sakaryaspor'la karşı karşıya gelecek. Uşak 1 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakada Semih Kurt düdük çalacak.
Teknik direktör Bahri Kaya, çok zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "Oyuncularıma güveniyorum. Manisaspor galibiyetiyle 3 puan hasretimizi dindirdik. Artık seri yakalayıp üst sıralara tırmanacağız" dedi. - Uşak
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:51 Kaynak: DHA
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